Количество мест на муниципальных платных парковках Казани увеличили с 12,8 тыс. до 14,1 тыс., организовав 15 новых парковочных зон на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани число платных парковок увеличили до 14 тысяч

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В Казани число платных парковок увеличили до 14 тысяч

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Изменения внесены исполкомом города в соответствующий реестр. Наибольшее количество новых мест — 147 — появилось на проспекте Победы от пересечения с улицей Закиева до пересечения с улицей Файзи.

Значительное расширение парковочных зон произошло на улице Пионерской — с 76 до 117 мест, на улице Чистопольской — с 39 до 70 мест и на улице Вишневского — с 14 до 41 места. На улице Лейтенанта Шмидта число парковочных мест выросло с 27 до 46.

Новые парковки на 1297 мест организованы на 15 улицах, включая Карбышева, Академика Кирпичникова, Журналистов, Спортивную, Зорге, Родины, Ломжинскую, Вознесенский тракт и другие.

В мае 2025 года количество мест на муниципальных парковках увеличили с 10,8 тыс. до 12,8 тыс., организовав 27 новых парковочных зон. Тогда изменения затронули более 30 улиц города, включая Межлаука, Гиззата, Камала, Ульянова-Ленина и другие.

Анар Зейналов