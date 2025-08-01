Reuters: «ЕвроХим» проиграл иск к европейским банкам из-за санкций

Компания по производству минеральных удобрений «ЕвроХим» проиграла иск к Societe Generale и ING Bank в $243 млн в Высоком суде Лондона. Об этом пишет Reuters.

В 2022 году компания подала в суд на банки после отказа в выплатах по облигациям, выпущенным во время строительства российского завода по производству удобрений компанией Maire (MTCM.MI). Тогда Societe Generale и ING Bank объяснили свой отказ тем, что против владельца «ЕвроХима» миллиардера Андрея Мельниченко и его жены введены санкции Евросоюза.

Суд признал законность действий банков. Он постановил, что им «запрещено погашать облигации и производить по ним платежи». «ЕвроХим» намерен подавать апелляцию.

«ЕвроХим» — крупнейший производитель минеральных удобрений в России и один из лидеров мирового рынка. Основная продукция — азотные (аммиак и карбамид), фосфорные и калийные удобрения. Также компания занимается добычей железной руды. Производственные активы расположены в России, Бельгии, Литве и Китае. Андрей Мельниченко был основным бенефициаром компании до 2022 года, нынешний основной бенефициар неизвестен.