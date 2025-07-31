Белоусов встретился в Москве с министром обороны переходного правительства Сирии

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу в Москве с главой Минобороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики Мархафом Абу Касром. Об этом сообщил Telegram-канал российского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе»,— сказано в сообщении Минобороны.

Сегодня также прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани. Глава российского МИДа заявил во вступительном слове, что визит делегации из Сирии продолжает контакты президентов стран в начале года.