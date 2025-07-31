В Ставропольском крае запустили новый комбикормовый завод

Птицефабрика «Преображенская» открыла новый комбикормовый завод в Буденновском округе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края

Новый завод будет выпускать до 15 т гранулированных и рассыпных комбикормов в час. Это поможет обеспечить кормами как саму птицефабрику, так и другие птицеводческие предприятия.

Кроме этого, модернизировали и саму птицефабрику. Предприятие оснащено современным оборудованием для содержания кур-несушек и молодняка. После выхода на полную мощность она сможет производить до 200 млн яиц в год.

Выполненный проект позволил создать 200 новых рабочих мест.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что группа компаний «Дамате» планирует построить в Ставропольском крае мясоперерабатывающий завод и ферму селекционно-генетического центра племенного овцеводства.

Наталья Белоштейн