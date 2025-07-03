ГК «Дамате» построит на Ставрополье мясокомбинат и овечью ферму

Группа компаний «Дамате» планирует построить в Ставропольском крае мясоперерабатывающий завод и ферму селекционно-генетического центра племенного овцеводства. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мясоперерабатывающий завод «Дамате» планирует запустить в Нефтекумском округе. «Это будет крупнейшее предприятие по переработке баранины на Северном Кавказе – 119 тыс. тонн продукции в год. И 500 новых рабочих мест для жителей восточных округов края», — отметил глава города.

До конца 2025 года в Предгорном округе запустят вторую очередь селекционно-генетического центра племенного овцеводства на 1,6 тыс. голов. Первая очередь рассчитана 1,8 голов элитных пород овец.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донском регионе предприятие «Индюшкин двор» группы компаний «Дамате» планирует привлечь 500 специалистов для строительства шестого блока.

Наталья Белоштейн