Спикер гордумы Томска матом угрожал избирателю, чтобы «защитить женщин»

Спикер городской думы Томска Сергей Сеченов на встрече с жителями города вступил в перепалку с одним из них. В сети завирусилось видео, на котором депутат угрожает мужчине физической расправой. После публикаций в СМИ господин Сеченов написал пост с извинениями, в котором заявил, что «сорвался», так как житель провоцировал его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Сергея Сеченова Фото: Телеграм-канал Сергея Сеченова

Ролик с перепалкой утром 31 июля опубликовал томский журналист Андрей Остров. На нем Сергей Сеченов просит собеседника говорить «на три тона тише», а тот просит на него не кричать. «Слышь, ты мне еще раз "тыкнешь", я тебе ***** сломаю. <…> Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, орешь, *****, на меня»,— говорит депутат в ролике.

Как заявил господин Сеченов в Telegram-канале, участник встречи «провоцировал скандал и оскорблял окружающих». «Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть», — заявил депутат.

Он отметил, что у каждого человека «есть свои недостатки». «Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину!» — заключил он.

Сергею Сеченову 36 лет. Высшее образование он получил в военной академии ВС РФ им. А.М. Василевского, специальность — применение средств ПВО в подразделениях ВДВ. В 2022 году начал участвовать в боевых действиях на Украине, командовал штурмовым отрядом «Гром». По данным СМИ, в Томск вернулся по ранению. В 2024 году вступил в совет томского отделения «Ассоциации ветеранов Специальной военной операции». В том же году был избран председателем городской думы Томска.

Полина Мотызлевская