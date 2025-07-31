В Словении произошло ДТП с участием россиянина и украинца, погибли пять человек

На юго-востоке Словении грузовик, которым управлял гражданин России, столкнулся с фургоном. Об этом сообщает агентство STA со ссылкой на правоохранительные органы города Целе. ДТП произошло на Штайерской автомагистрали.

За рулем фургона, врезался в грузовую машину, был гражданин Украины. По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости.

В результате аварии погибли пять человек, еще один получил тяжелые травмы. Состояние россиянина STA не уточняет. Трассу в направлении Любляны временно закрыли для движения автомобилей.