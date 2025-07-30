В IT-секторе Rostic’s произошел сбой

Сеть ресторанов Rostic’s сообщила о «кратковременном сбое» IT-сектора. В Telegram-канале клиентам сообщили, что в скором времени все неполадки устранят.

«В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. <...> Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении»,— написали представители сети.

Сегодня от посетителей и клиентов Rostic’s поступали жалобы о технических неполадках при оформлении заказа. Люди не могли сделать заказ через кассы самообслуживания и мобильное приложение.