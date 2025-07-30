Положение КоАП всесильно

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский получил семь суток ареста после того, как днем ранее был задержан полицией на Московском вокзале в Санкт-Петербурге по возвращении из командировки в Китай. Коммунисту вменили демонстрацию экстремистской символики из-за репоста снимка, на котором был изображен Алексей Навальный. Сам господин Апостолевский считает это лишь формальным поводом, поскольку умершего в ямальской колонии политика не только не поддерживал, но и вовсе порицал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

30 июля Сосновоборский городской суд назначил члену партии КПРФ и одноименной фракции в Законодательном собрании Ленинградской области семь суток административного ареста по статье «демонстрация символики экстремистских организаций» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Управление по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») поставило в вину депутату, что в 2017 году тот сделал репост комсомольской газеты «Fонарь» с фотографией Алексея Навального. Последний, согласно материалам дела, в 2021 году был включен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

Таким образом изображение, на котором был запечатлен умерший в ямальской ИК-3 политик, «эшники» отнесли к «демонстрации экстремистской символики», а само правонарушение, по их мнению, носит длящийся характер.

В разговоре с «Ъ-СПб» сразу после задержания господин Апостолевский высказал уверенность, что его преследование связано с его позицией, в том числе по мусорной реформе в регионе. В октябре 2023 года депутат уже имел проблемы с полицией из-за протестов против строительства проекта АО «Русал» — Ленинградского глиноземного завода в Сосновом Бору.

Коммунист заявил, что предъявленное ему Центром «Э» обвинение является абсурдным, так как он всегда выступал с критикой основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация признана иноагентом, внесена в реестр экстремистских, ликвидирована, ее деятельность в РФ запрещена). В КПРФ назвали данную ситуацию давлением на партию в целом. Там подчеркнули, что их товарищ разместил на своей странице снимок Алексея Навального с подписью: «Проститутки буржуазного либерализма пытаются напялить на себя тогу революционности. В. И. Ленин». На данный момент сообщение удалено.

После последнего судебного заседания Иван Апостолевский так прокомментировал произошедшее: «Полное политическое преследование! Ну что ты тут сделаешь?»



Представлявший в суде интересы депутата юрист Никита Сорокин сообщил «Ъ-СПб», что решение Сосновоборского горсуда будет в ближайшее время обжаловано, а само дело он считает «чисто заказным материалом».

«Состава нет. Не было никаких экспертиз, ничего! Абсолютно холостой материал! Основание — только фотографии, но там же, мягко говоря, не рукоплещут Навальному. И надпись (в публикации) была негативная. Причем с достаточно яркой и негативной окраской. Еще и семь суток! Я просто не понимаю, у нас на публичных акциях дают меньше»,— подчеркнул он.

Защитник посетовал, что присутствовавшие на слушании сторонники партийца ждали решения более двух часов. За это время, указал он, судья покидала совещательную комнату, а прокурора и вовсе не было на заседании.

Ранее муниципальный депутат Колтушского городского поселения и кандидат в губернаторы Ленинградской области от КПРФ Лариса Мухина в беседе с «Ъ-СПб» также назвала задержание господина Апостолевского «грязными политтехнологиями», целью которых, по ее словам, является банальное запугивание неугодных местной администрации политиков. Сама она на днях тоже получила протокол об административном правонарушении. Ей вменили распространение агитационных материалов с нарушением требований избирательного законодательства (ст. 5.12 КоАП РФ).

Андрей Кучеров