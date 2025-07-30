На Дону пересматривают концессию проекта «Ростовский трамвай»

Правительство Ростовской области намерено улучшить условия концессионного соглашения по проекту «Ростовский трамвай». Об этом сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова на расширенном заседании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам министра, пересмотр концессионного соглашения обусловлен значительным ростом цен, наблюдаемым за два года, прошедшие с момента его заключения. В настоящее время ведутся переговоры по изменению параметров и прогнозной стоимости проекта.

«Специалисты организации «Мостранспроект», ДГТУ, министерства транспорта области и компании-концессионера «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» активно занимаются доработкой проекта. Ожидается, что общая стоимость проекта превысит 61 млрд руб. В 2025 году на модернизацию трамвайной сети запланировано выделение 9,2 млрд руб., из которых 7,6 млрд руб. поступит из федерального бюджета, а 1,5 млрд руб. — из внебюджетных источников»,— пояснила министр.

В рамках реализации проекта планируется модернизировать и проложить более 119 км трамвайных путей, реконструировать свыше 20 подстанций и обновить подвижной состав трамваев.

Валентина Любашенко