Минфин предложил взимать 20 тыс. рублей за лицензии на розничную продажу табака

Минфин России предложил взымать пошлину в 20 тыс. руб. за выдачу лицензии на розничную продажу табака и его субститутов, включая вейпы и кальяны. Лицензия будет распространяться на одну точку в течение года, объяснили в ведомстве.

Лицензия на оптовый оборот будет выдаваться сразу на пять лет, пошлина за нее составит 800 тыс. руб. За торговлю без лицензии предполагается административная и уголовная ответственность.

«Введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией — это важный этап, который позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы»,— подчеркнул замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании профильной комиссии Госсовета. Он также упомянул, что у региональных властей будут полномочия ужесточать требования для выдачи лицензий, в частности увеличивать минимальную площадь торговой точки, где может продаваться в розницу табачная продукция.

Вводить лицензию планируют постепенно. Их выдача начнется 1 марта 2026 года. 1 сентября того же года запретят продажу без лицензии. 1 сентября 2027 год все торговые точки уже должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями.