Mercedes-Benz ухудшила годовой прогноз из-за тарифов Трампа

Mercedes-Benz снизила прогноз по марже операционной прибыли на 2025 год: ранее компания ожидала, что она составит от 6% до 8%, теперь — от 4% до 6%. Компания объясняет это, в частности, тем, что на ее годовые продажи негативно повлияют введенные США импортные пошлины на товары из ЕС.

Mercedes-Benz также заявила, что число проданных автомобилей по итогам года будет «существенно ниже», чем ожидавшиеся ранее 2 млн штук. Компания сообщила об этом после публикации отчетности за второй квартал. Ее выручка в этот период снизилась почти на 10%, до €33,2 млрд. Чистая прибыль упала более чем в три раза, составив €957 млн.

Ранее Financial Times со ссылкой на подсчеты компании Visible Alpha писала, что денежные потоки, генерируемые тремя крупнейшими германскими автопроизводителями, в 2025 году сократятся более чем на €10 млрд из-за американских пошлин. Сильнее всего, согласно этому прогнозу, сократится именно денежный поток Mercedes-Benz — с €9,4 млрд до €3 млрд.

Яна Рождественская