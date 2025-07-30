Пять поддельных купюр обнаружили в Удмуртии за второй квартал 2025 года

Пять поддельных денежных знаков выявили в Удмуртии в апреле-июне, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Поддельным оказались две банкноты номиналом пять тыс. руб., две — одна тыс. руб. и одна — десять руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, не пытайтесь расплатиться ею. Отнесите ее на экспертизу в коммерческий банк. Возможно, деньги подлинные, просто поврежденные, тогда ваш бюджет не пострадает», — рекомендует управляющая отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Рекомендуется обратить внимание на три защитных признака, которые можно проверить на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения.