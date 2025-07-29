Глава Удмуртии поставил на контроль ситуацию с возможной сменой руководства СЭГЗ

Внеочередное заседание общего собрания акционеров Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) по вопросу досрочного сложения полномочий генерального директора предприятия Алексея Беляева поставил на личный контроль глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом рассказал непосредственно господин Беляев во время подведения итогов работы СЭГЗ в первом полугодии 28 июля, пишет пресс-служба сарапульского предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Команда ЭГЗ, vk Фото: Команда ЭГЗ, vk

«Александр Бречалов отреагировал на ситуацию и организовал нашу совместную встречу с гендиректором холдинга “Технодинамика” Игорем Насенковым»,— рассказал Алексей Беляев. По словам руководителя СЭГЗ, со стороны господина Насенкова замечаний к работе коллектива и руководства сарапульского предприятия нет. Алексей Беляев добавил, что гендиректор «Технодинамики» готов поддержать его кандидатуру.

Напомним, в июне «Технодинамика» обратилась с требованием созвать внеочередное общее собрание акционеров сарапульского завода (оно состоится 20 августа) для рассмотрения четырех вопросов, один из которых касается досрочного прекращения полномочий Алексея Беляева. Холдинг выдвинул кандидатом на пост руководителя СЭГЗ бывшего гендиректора Корпорации развития Приморского края Заирбека Юсупова.

Алексей Беляев является генеральным директором СЭГЗ с 2019 года. В мае 2024 года он был переизбран руководителем предприятия еще на пять лет. По данным пресс-службы СЭГЗ, после истечения первого срока полномочий кандидатур на пост гендиректора от «Технодинамики» не поступало.

Причины такого предложения, по данным пресс-службы сарапульского предприятия, в письме холдинга не озвучиваются. Господин Беляев назвал решение о созыве внеочередного заседания правомерным. Всего акционеры СЭГЗ рассмотрят двух кандидатов на должность гендиректора — Алексея Беляева (предложен советом директоров предприятия) и Заирбека Юсупова (выдвинут «Технодинамикой»).

«Технодинамика» владеет блокирующим пакетом акций АО «СЭГЗ» в размере 25,5%. Контрольный пакет акций (порядка 55%) принадлежит финансово-промышленной группе «Уральские заводы».