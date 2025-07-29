Щит «Надежда» прошел ЗСД и к концу октября дойдет до будущей станции «Каменка»

Двухпутный проходческий щит «Надежда» прошел под ЗСД и приблизился к будущей станции «зеленой» ветки метро «Каменка», сообщает пресс-служба Смольного 29 июля. В общей сложности комплекс преодолел отметку в 1592 кольца тоннеля. На площадке будущего вестибюля «Каменки» сегодня активно ведутся работы по сооружению стены в грунте — к станции щит должен подойти в конце октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы» Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы»

В Смольном подчеркивают, что «Надежда» позволяет вести строительство быстрее, чем однопутными щитами диаметром 5,6 м, так как поезда после проходки движутся одновременно по одному тоннелю. На станциях с подобным конструктивном решением пассажирские платформы располагаются не по центру между путями, а по бокам.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станция «Каменка» будет расположена на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов. Власти Петербурга планируют открыть ее в 2029 году.

Андрей Маркелов