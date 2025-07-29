На Кубани продолжается массовая гибель пчел

Пчеловоды Краснодарского края фиксируют массовую гибель пчел на фоне погодных аномалий и нарушения регламентов применения агрохимикатов. Основной ущерб, по словам представителей отрасли, нанесла холодная весна и неконтролируемое использование пестицидов аграриями. В результате регион недосчитался тысяч пчелосемей, а медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика, сообщает «Вести Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно данным Россельхознадзора, в 2024 году административную ответственность за несоблюдение правил при обработке сельхозугодий понесли более 350 фермеров, в том числе в Кореновском районе. Общие потери пчеловодов в результате таких инцидентов оцениваются порядка 2,5 тыс. пчелосемей. Однако представители отрасли считают, что назначаемые штрафы не имеют сдерживающего эффекта и не компенсируют причиненного ущерба.

Существующие механизмы информирования пчеловодов, в том числе размещение сведений на «Портале пчеловода» Россельхознадзора, по мнению участников рынка, не обеспечивают должной прозрачности и координации. Отмечается, что даже при наличии формальных уведомлений информация зачастую поступает с опозданием или не охватывает весь круг потенциально затронутых территорий.

Опрошенные пасечники призывают к более строгому контролю за оборотом пестицидов и переходу на менее токсичные препараты. Особую обеспокоенность вызывает использование соединений с неоникотиноидами, запрещенных в ряде стран.

Вячеслав Рыжков