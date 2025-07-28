США отложили введение санкций против сербской нефтяной компании NIS еще на 30 дней. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Введение санкций против NIS отложено еще на 30 дней! Это уже пятая по счету отсрочка санкций»,— написала госпожа Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России).

В январе США включили «Газпром нефть» и около 20 ее дочерних компаний в санкционный список, в том числе NIS. Позже санкции против сербской компании неоднократно откладывались. Член правления «Газпрома» Сергей Кузнец в конце мая заявлял, что российская сторона рассчитывает на полное снятие санкций с сербской компании.

Основная часть акций NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85% и «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87% акций. Компания также поставляет электроэнергию в Румынию, Боснию и Герцеговину и Болгарию.