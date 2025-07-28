В Донецкой народной республике начались бои в Димитрове (украинское название — Мирноград), а также дальше в Днепропетровском направлении — на окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«После освобождения Новоэкономического теперь противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована пока еще в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении»,— сообщил глава республики в эфире телеканала «Россия 24».

Минобороны сегодня отчитывалось о поражении в Димитрове вооруженных формирований ВСУ.

Российские военнослужащие заняли Новоэкономическое 24 июля.