Пушилин заявил о начале боев в Димитрове
В Донецкой народной республике начались бои в Димитрове (украинское название — Мирноград), а также дальше в Днепропетровском направлении — на окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«После освобождения Новоэкономического теперь противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована пока еще в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении»,— сообщил глава республики в эфире телеканала «Россия 24».
Минобороны сегодня отчитывалось о поражении в Димитрове вооруженных формирований ВСУ.
Российские военнослужащие заняли Новоэкономическое 24 июля.