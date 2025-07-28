«Саянскхимпласт» возобновит работу после ремонта в августе 2025 года

Крупнейший в России крупнотоннажный производитель химической продукции хлорорганического профиля (поливинилхлорида, каустической соды) АО «Саянскхимпласт» (Иркутская область) возобновит работу во второй половине августа. В настоящее время производство на предприятии приостановлено на время ремонта. Отгрузка готовой продукции потребителям продолжается в штатном режиме, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

В мае этого года стало известно, что Хамовнический райсуд Москвы обратил в доход государства активы АО «Саянскхимпласт». Их стоимость составила более 92 млрд руб. Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой РФ к владельцу предприятия, экс-главе заксобрания Приангарья Виктору Круглову, членам его семьи, а также экс-гендиректору завода Николаю Мельнику.

По данным надзорного ведомства, бывший депутат нарушил федеральный закон «О борьбе с коррупцией». В частности, Виктор Круглов скрыл сведения о принадлежности ему АО «Саянскхимпласт» в период с 2000 по 2016 годы, когда он был депутатом от «Единой России» в заксобрании Иркутской области.

По данным региональных властей, в работе предприятия после смены владельца ничего не изменилось. Также не планируется сокращение или смена персонала. Всего на предприятии работают около 3 тыс. человек. Доля АО «Саянскхимпласт» в экономике Саянска составляет 91,1% объема промышленной продукции.

Лолита Белова