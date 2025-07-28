Фигурантам дела о краже имущества у Чубайса запросили до 9 лет колонии

Гособвинение запросило 9 лет лишения свободы бывшему председателю «Роснано» Илье Сучкову. Его обвиняют в краже имущества на 65 млн руб. у директора корпорации Анатолия Чубайса и двух эпизодах мошенничества. Об этом рассказал ТАСС адвокат Вячеслав Макаров.

Еще трех фигурантов обвиняют только в краже. Речь идет о члене ликвидированной партии «Парнас» Мусе Садаеве, охраннике Антоне Полякове и директоре ЧОП «Аргус» Алексее Уляхине. Им просят назначить 4 года и 8 месяцев колонии.

Дело возбудили в 2017 году по заявлению господина Чубайса. Утверждалось, что злоумышленники похитили имущество из жилого комплекса в деревне Переделки в Подмосковье. Первоначально сумму ущерба оценивали в 3 млрд руб., однако после начала рассмотрения ее снизили до почти 70 млн руб.

В декабре прошлого года господин Чубайс снизил сумму требований к обвиняемым до 65 млн руб. В том же месяце Мусу Садаева отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Все фигуранты не признают вину.

Никита Черненко