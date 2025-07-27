В Госдуме назвали новость о блокировке WhatsApp «вбросом выходного дня»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал фейком информацию о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа. Сегодня о якобы скором отключении мессенджера и сервисов заявила журналистка Анастасия Кашеварова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мне известно, что (информация о блокировке мессенджера и сервисов VPN.— "Ъ") — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал «Газете.RU» господин Боярский.

До этого журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в Telegram-канале, что с 1 августа у россиян перестанет работать WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и VPN-сервисы. Она подчеркнула, что до этого «силовики уже пробовали блокировать мессенджер», который, по ее словам, активно используют вербовщики СБУ и мошенники. В посте госпожа Кашеварова подчеркнула, что на рынке с августа останутся только российские мессенджеры и VPN, а «вражеские уйдут».