В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения

Аэропорты Волгограда и Калуги временно прекратили принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули там.

Незадолго до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что армия Украины атаковала регион с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, однако из-за падения обломков одного из БПЛА было нарушено электропитание в железнодорожной контактной сети в Октябрьском районе.