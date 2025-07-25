Экс-губернатора Тамбовской области заключили в СИЗО по делу о взятке

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Как сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы, в СИЗО он отправлен на месяц и 30 дней. В зале суда Максим Егоров находился в футболке с российским гербом и надписью Great Russia (Великая Россия — «Ъ-Черноземье»).

Господина Егорова задержали накануне сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в основу уголовного дела против господина Егорова легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Биография экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве Читать далее

Следствие считает, что за общее покровительство и попустительство по службе топ-менеджер компании оплачивал приобретение автомобиля и стройку жилья, записанных на родственников и доверенных лиц губернатора. Также, по версии силовиков, он якобы финансировал отдых семьи господина Егорова в Крыму и содержание загородного дома. Общий объем вменяемого бывшему губернатору незаконного вознаграждения оценивается следствием на сумму в 80 млн руб.

Максим Егоров руководил Тамбовской областью в 2021 — 2024 годах. Свою досрочную отставку он объяснил переходом на работу на федеральный уровень. В итоге он не был назначен на какой-либо крупный пост. После господина Егорова Тамбовскую область возглавил Евгений Первышов.

Фотогалерея Высказывания Максима Егорова на посту главы Тамбовщины Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике. На фото: 2019 год, V Ялтинский международный экономический форум, зампред совмина Крыма Михаил Селезнев (слева) и замминистра министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров (в центре) Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли. В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве. В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя, в декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На фото: 2019 год. Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров (в центре) во время посещения объектов строительства в Воронеже с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В 2021 году указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, тогда же избран секретарем реготделения партии «Единая Россия». В 2022-м победил на губернаторских выборах с 84,95% голосов. В 2024 году был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но назначения так и не получил. Женат, трое детей Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото «Город прекрасный, вы посмотрите какие храмы, какая природа, река. Все будет хорошо. Мы его еще лучше сделаем»,— говорил Максим Егоров в октябре 2021 года вскоре после назначения Фото: пресс-служба «Так нельзя работать! Вы что — хотите Тамбовскую область опозорить? Чтобы про нас везде говорили, что здесь асфальт в мороз укладывают»,— критиковал Максим Егоров подрядчиков дорог в Тамбове в 2021 году Фото: пресс-служба «Вы наверное все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше»,— критиковал в ноябре 2021 года Максим Егоров начальника управления транспорта и дорог области Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Даже в сложной ситуации есть свои плюсы. Мы стали больше радоваться общению, беречь близких, ценить то, что имеем»,— сказал Максим Егоров в разгар паднемии ковида в декабре 2021 года в новогоднем поздравлении Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото «Нас все время пытаются убедить в том, что положение дел хуже, чем на самом деле»,— объяснял Максим Егоров необходимость создания «кибердружины» для борьбы с фейками в момент начала спецоперации РФ на Украине в марте 2022 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин «В регионе четыре главные проблемы. Это состояние дорог. Второе — проблема чистой воды, качество очистных сооружений. Третья проблема это нехватка современных больниц. И четвертый вопрос: автобусное сообщение»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» в марте 2022 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мне говорили: "Невозможно, ты сюда никого не приведешь". А сейчас уже есть несколько потенциальных инвесторов, которые хотят построить аэровокзальный комплекс»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» о планах перестройки аэропорта Тамбова. Проект так и не был реализован. На фото: 2022 год, Максим Егоров во время ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: пресс-служба президента РФ «Кто не будет воспитан в скромности — не будет работать в правительстве. Ставится требование — относиться с уважением к людям. Кто по-хамски будет вести себя, уволим»,— комментировал Максим Егоров переименование Администрации Тамбовской области в правительство в сентябре 2022 года Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото «Владельцы предприятия не думают о последствиях для экологии региона, для людей, которые живут вокруг»,— выступил в январе 2024 года Максим Егоров с критикой агрохолдинга «Русагро» из-за загрязнения реки Цна Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото «Руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые мы будем выполнять. Я настоящий тамбовчанин, и я рад тому, что тамбовский волк теперь товарищ»,— комментировал Максим Егоров свой уход с поста губернатора в ноябре 2024 года. На фото: 2023 год, церемония открытия в Совете Федерации РФ выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, Максим Егоров (слева) и председатель СФ Валентина Матвиенко (справа) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 24 июля 2025 года Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб. На фото: 2024 год, встреча врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в аэропорту. Справа налево: полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Евгений Первышов и бывший губернатор Максим Егоров Фото: Коммерсантъ / Павел Васильев Следующая фотография 1 / 14 Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике. На фото: 2019 год, V Ялтинский международный экономический форум, зампред совмина Крыма Михаил Селезнев (слева) и замминистра министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров (в центре) Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли. В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве. В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя, в декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На фото: 2019 год. Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров (в центре) во время посещения объектов строительства в Воронеже с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В 2021 году указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, тогда же избран секретарем реготделения партии «Единая Россия». В 2022-м победил на губернаторских выборах с 84,95% голосов. В 2024 году был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но назначения так и не получил. Женат, трое детей Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото «Город прекрасный, вы посмотрите какие храмы, какая природа, река. Все будет хорошо. Мы его еще лучше сделаем»,— говорил Максим Егоров в октябре 2021 года вскоре после назначения Фото: пресс-служба «Так нельзя работать! Вы что — хотите Тамбовскую область опозорить? Чтобы про нас везде говорили, что здесь асфальт в мороз укладывают»,— критиковал Максим Егоров подрядчиков дорог в Тамбове в 2021 году Фото: пресс-служба «Вы наверное все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше»,— критиковал в ноябре 2021 года Максим Егоров начальника управления транспорта и дорог области Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Даже в сложной ситуации есть свои плюсы. Мы стали больше радоваться общению, беречь близких, ценить то, что имеем»,— сказал Максим Егоров в разгар паднемии ковида в декабре 2021 года в новогоднем поздравлении Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото «Нас все время пытаются убедить в том, что положение дел хуже, чем на самом деле»,— объяснял Максим Егоров необходимость создания «кибердружины» для борьбы с фейками в момент начала спецоперации РФ на Украине в марте 2022 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин «В регионе четыре главные проблемы. Это состояние дорог. Второе — проблема чистой воды, качество очистных сооружений. Третья проблема это нехватка современных больниц. И четвертый вопрос: автобусное сообщение»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» в марте 2022 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мне говорили: "Невозможно, ты сюда никого не приведешь". А сейчас уже есть несколько потенциальных инвесторов, которые хотят построить аэровокзальный комплекс»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» о планах перестройки аэропорта Тамбова. Проект так и не был реализован. На фото: 2022 год, Максим Егоров во время ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: пресс-служба президента РФ «Кто не будет воспитан в скромности — не будет работать в правительстве. Ставится требование — относиться с уважением к людям. Кто по-хамски будет вести себя, уволим»,— комментировал Максим Егоров переименование Администрации Тамбовской области в правительство в сентябре 2022 года Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото «Владельцы предприятия не думают о последствиях для экологии региона, для людей, которые живут вокруг»,— выступил в январе 2024 года Максим Егоров с критикой агрохолдинга «Русагро» из-за загрязнения реки Цна Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото «Руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые мы будем выполнять. Я настоящий тамбовчанин, и я рад тому, что тамбовский волк теперь товарищ»,— комментировал Максим Егоров свой уход с поста губернатора в ноябре 2024 года. На фото: 2023 год, церемония открытия в Совете Федерации РФ выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, Максим Егоров (слева) и председатель СФ Валентина Матвиенко (справа) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 24 июля 2025 года Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб. На фото: 2024 год, встреча врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в аэропорту. Справа налево: полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Евгений Первышов и бывший губернатор Максим Егоров Фото: Коммерсантъ / Павел Васильев Смотреть

Сергей Толмачев