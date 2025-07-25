Экс-губернатора Тамбовской области заключили в СИЗО по делу о взятке
Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Как сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы, в СИЗО он отправлен на месяц и 30 дней. В зале суда Максим Егоров находился в футболке с российским гербом и надписью Great Russia (Великая Россия — «Ъ-Черноземье»).
Господина Егорова задержали накануне сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в основу уголовного дела против господина Егорова легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Биография экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова
Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве
Следствие считает, что за общее покровительство и попустительство по службе топ-менеджер компании оплачивал приобретение автомобиля и стройку жилья, записанных на родственников и доверенных лиц губернатора. Также, по версии силовиков, он якобы финансировал отдых семьи господина Егорова в Крыму и содержание загородного дома. Общий объем вменяемого бывшему губернатору незаконного вознаграждения оценивается следствием на сумму в 80 млн руб.
Максим Егоров руководил Тамбовской областью в 2021 — 2024 годах. Свою досрочную отставку он объяснил переходом на работу на федеральный уровень. В итоге он не был назначен на какой-либо крупный пост. После господина Егорова Тамбовскую область возглавил Евгений Первышов.