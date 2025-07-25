Биография экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова

В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли. В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве. В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя, в декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На фото: 2019 год. Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров (в центре) во время посещения объектов строительства в Воронеже с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев