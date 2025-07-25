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Биография экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова

24 июля бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб. Биография экс-чиновника — в справке «Ъ-Черноземье».

  • Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.
  • В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике.
  • В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли.
  • В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве.
  • В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя РФ.
  • В декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
  • В октябре 2021 года указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, тогда же избран секретарем реготделения партии «Единая Россия».
  • В сентябре 2022-го победил на губернаторских выборах с 84,95% голосов.
  • В ноябре 2024 года был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но назначения так и не получил.
  • 24 июля 2025 года Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
  • Женат, трое детей

Фотогалерея

Чем запомнился Максим Егоров на посту губернатора Тамбовской области

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Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике. На фото: 2019 год, V Ялтинский международный экономический форум, зампред совмина Крыма Михаил Селезнев (слева) и замминистра министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров (в центре)

Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике. На фото: 2019 год, V Ялтинский международный экономический форум, зампред совмина Крыма Михаил Селезнев (слева) и замминистра министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли. В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве. В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя, в декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На фото: 2019 год. Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров (в центре) во время посещения объектов строительства в Воронеже с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли. В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве. В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя, в декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На фото: 2019 год. Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров (в центре) во время посещения объектов строительства в Воронеже с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2021 году указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, тогда же избран секретарем реготделения партии «Единая Россия». В 2022-м победил на губернаторских выборах с 84,95% голосов. В 2024 году был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но назначения так и не получил. Женат, трое детей

В 2021 году указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, тогда же избран секретарем реготделения партии «Единая Россия». В 2022-м победил на губернаторских выборах с 84,95% голосов. В 2024 году был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но назначения так и не получил. Женат, трое детей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Город прекрасный, вы посмотрите какие храмы, какая природа, река. Все будет хорошо. Мы его еще лучше сделаем»,— говорил Максим Егоров в октябре 2021 года вскоре после назначения

«Город прекрасный, вы посмотрите какие храмы, какая природа, река. Все будет хорошо. Мы его еще лучше сделаем»,— говорил Максим Егоров в октябре 2021 года вскоре после назначения

Фото: пресс-служба

«Так нельзя работать! Вы что — хотите Тамбовскую область опозорить? Чтобы про нас везде говорили, что здесь асфальт в мороз укладывают»,— критиковал Максим Егоров подрядчиков дорог в Тамбове в 2021 году

«Так нельзя работать! Вы что — хотите Тамбовскую область опозорить? Чтобы про нас везде говорили, что здесь асфальт в мороз укладывают»,— критиковал Максим Егоров подрядчиков дорог в Тамбове в 2021 году

Фото: пресс-служба

«Вы наверное все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше»,— критиковал в ноябре 2021 года Максим Егоров начальника управления транспорта и дорог области

«Вы наверное все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше»,— критиковал в ноябре 2021 года Максим Егоров начальника управления транспорта и дорог области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Даже в сложной ситуации есть свои плюсы. Мы стали больше радоваться общению, беречь близких, ценить то, что имеем»,— сказал Максим Егоров в разгар паднемии ковида в декабре 2021 года в новогоднем поздравлении

«Даже в сложной ситуации есть свои плюсы. Мы стали больше радоваться общению, беречь близких, ценить то, что имеем»,— сказал Максим Егоров в разгар паднемии ковида в декабре 2021 года в новогоднем поздравлении

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Нас все время пытаются убедить в том, что положение дел хуже, чем на самом деле»,— объяснял Максим Егоров необходимость создания «кибердружины» для борьбы с фейками в момент начала спецоперации РФ на Украине в марте 2022 года

«Нас все время пытаются убедить в том, что положение дел хуже, чем на самом деле»,— объяснял Максим Егоров необходимость создания «кибердружины» для борьбы с фейками в момент начала спецоперации РФ на Украине в марте 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

«В регионе четыре главные проблемы. Это состояние дорог. Второе — проблема чистой воды, качество очистных сооружений. Третья проблема это нехватка современных больниц. И четвертый вопрос: автобусное сообщение»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» в марте 2022 года

«В регионе четыре главные проблемы. Это состояние дорог. Второе — проблема чистой воды, качество очистных сооружений. Третья проблема это нехватка современных больниц. И четвертый вопрос: автобусное сообщение»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» в марте 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мне говорили: &quot;Невозможно, ты сюда никого не приведешь&quot;. А сейчас уже есть несколько потенциальных инвесторов, которые хотят построить аэровокзальный комплекс»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» о планах перестройки аэропорта Тамбова. Проект так и не был реализован. На фото: 2022 год, Максим Егоров во время ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным

«Мне говорили: "Невозможно, ты сюда никого не приведешь". А сейчас уже есть несколько потенциальных инвесторов, которые хотят построить аэровокзальный комплекс»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» о планах перестройки аэропорта Тамбова. Проект так и не был реализован. На фото: 2022 год, Максим Егоров во время ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

«Кто не будет воспитан в скромности — не будет работать в правительстве. Ставится требование — относиться с уважением к людям. Кто по-хамски будет вести себя, уволим»,— комментировал Максим Егоров переименование Администрации Тамбовской области в правительство в сентябре 2022 года

«Кто не будет воспитан в скромности — не будет работать в правительстве. Ставится требование — относиться с уважением к людям. Кто по-хамски будет вести себя, уволим»,— комментировал Максим Егоров переименование Администрации Тамбовской области в правительство в сентябре 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Владельцы предприятия не думают о последствиях для экологии региона, для людей, которые живут вокруг»,— выступил в январе 2024 года Максим Егоров с критикой агрохолдинга «Русагро» из-за загрязнения реки Цна

«Владельцы предприятия не думают о последствиях для экологии региона, для людей, которые живут вокруг»,— выступил в январе 2024 года Максим Егоров с критикой агрохолдинга «Русагро» из-за загрязнения реки Цна

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые мы будем выполнять. Я настоящий тамбовчанин, и я рад тому, что тамбовский волк теперь товарищ»,— комментировал Максим Егоров свой уход с поста губернатора в ноябре 2024 года. На фото: 2023 год, церемония открытия в Совете Федерации РФ выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, Максим Егоров (слева) и председатель СФ Валентина Матвиенко (справа)

«Руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые мы будем выполнять. Я настоящий тамбовчанин, и я рад тому, что тамбовский волк теперь товарищ»,— комментировал Максим Егоров свой уход с поста губернатора в ноябре 2024 года. На фото: 2023 год, церемония открытия в Совете Федерации РФ выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, Максим Егоров (слева) и председатель СФ Валентина Матвиенко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июля 2025 года Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб. На фото: 2024 год, встреча врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в аэропорту. Справа налево: полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Евгений Первышов и бывший губернатор Максим Егоров

24 июля 2025 года Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб. На фото: 2024 год, встреча врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в аэропорту. Справа налево: полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Евгений Первышов и бывший губернатор Максим Егоров

Фото: Коммерсантъ / Павел Васильев

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Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике. На фото: 2019 год, V Ялтинский международный экономический форум, зампред совмина Крыма Михаил Селезнев (слева) и замминистра министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли. В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве. В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя, в декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На фото: 2019 год. Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров (в центре) во время посещения объектов строительства в Воронеже с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2021 году указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, тогда же избран секретарем реготделения партии «Единая Россия». В 2022-м победил на губернаторских выборах с 84,95% голосов. В 2024 году был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но назначения так и не получил. Женат, трое детей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Город прекрасный, вы посмотрите какие храмы, какая природа, река. Все будет хорошо. Мы его еще лучше сделаем»,— говорил Максим Егоров в октябре 2021 года вскоре после назначения

Фото: пресс-служба

«Так нельзя работать! Вы что — хотите Тамбовскую область опозорить? Чтобы про нас везде говорили, что здесь асфальт в мороз укладывают»,— критиковал Максим Егоров подрядчиков дорог в Тамбове в 2021 году

Фото: пресс-служба

«Вы наверное все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше»,— критиковал в ноябре 2021 года Максим Егоров начальника управления транспорта и дорог области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Даже в сложной ситуации есть свои плюсы. Мы стали больше радоваться общению, беречь близких, ценить то, что имеем»,— сказал Максим Егоров в разгар паднемии ковида в декабре 2021 года в новогоднем поздравлении

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Нас все время пытаются убедить в том, что положение дел хуже, чем на самом деле»,— объяснял Максим Егоров необходимость создания «кибердружины» для борьбы с фейками в момент начала спецоперации РФ на Украине в марте 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

«В регионе четыре главные проблемы. Это состояние дорог. Второе — проблема чистой воды, качество очистных сооружений. Третья проблема это нехватка современных больниц. И четвертый вопрос: автобусное сообщение»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» в марте 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мне говорили: "Невозможно, ты сюда никого не приведешь". А сейчас уже есть несколько потенциальных инвесторов, которые хотят построить аэровокзальный комплекс»,— говорил Максим Егоров в интервью «Ъ-Черноземье» о планах перестройки аэропорта Тамбова. Проект так и не был реализован. На фото: 2022 год, Максим Егоров во время ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

«Кто не будет воспитан в скромности — не будет работать в правительстве. Ставится требование — относиться с уважением к людям. Кто по-хамски будет вести себя, уволим»,— комментировал Максим Егоров переименование Администрации Тамбовской области в правительство в сентябре 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Владельцы предприятия не думают о последствиях для экологии региона, для людей, которые живут вокруг»,— выступил в январе 2024 года Максим Егоров с критикой агрохолдинга «Русагро» из-за загрязнения реки Цна

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые мы будем выполнять. Я настоящий тамбовчанин, и я рад тому, что тамбовский волк теперь товарищ»,— комментировал Максим Егоров свой уход с поста губернатора в ноябре 2024 года. На фото: 2023 год, церемония открытия в Совете Федерации РФ выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, Максим Егоров (слева) и председатель СФ Валентина Матвиенко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июля 2025 года Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб. На фото: 2024 год, встреча врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в аэропорту. Справа налево: полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Евгений Первышов и бывший губернатор Максим Егоров

Фото: Коммерсантъ / Павел Васильев

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Сергей Калашников