Биография экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова
24 июля бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб. Биография экс-чиновника — в справке «Ъ-Черноземье».
- Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский госуниверситет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.
- В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике.
- В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинул ее в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли.
- В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве.
- В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя РФ.
- В декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал департаменты стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство в ЖКХ, управление многоквартирными домами и капремонт, ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
- В октябре 2021 года указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, тогда же избран секретарем реготделения партии «Единая Россия».
- В сентябре 2022-го победил на губернаторских выборах с 84,95% голосов.
- В ноябре 2024 года был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но назначения так и не получил.
- 24 июля 2025 года Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
- Женат, трое детей
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Чем запомнился Максим Егоров на посту губернатора Тамбовской области
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