Четырем партийцам отказали в выдвижении на выборы в нижегородскую думу

Избирательная комиссия исключила четырех кандидатов от двух партий из списков, выдвинутых политическими объединениями на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. По состоянию на 25 июля исключены из списков три кандидата от партии «Справедливая Россия — за правду» и один от «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

У трех кандидатов от СРЗП избирком в пакете документов не обнаружил согласие баллотироваться, в связи с этим были исключены Лилия Кулюкина (округ №7), Илья Долинин (№8) и Алла Ванечкина (№28). Всего в списке осталось 36 кандидатов.

По округу №28 и по той же причине был исключен и кандидат от «Яблока» Андрей Егреши. Таким образом в списке выдвинутых кандидатов остались Иван Аверин (округ №25) и Ян Кондратенко (№26).

В полном составе избирком заверил списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Партии пенсионеров», «Новых людей» (по 39 кандидатов), а также от партии «Родина» (шесть кандидатов).

После заверения списков кандидаты могут подавать документы в соответствующую окружную избирательную комиссию. Выдвиженцам от непарламентских партий для регистрации потребуется сбор подписей избирателей.

Галина Шамберина