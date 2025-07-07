Оба депутата от ЛДПР не пошли на выборы в новый созыв нижегородской думы

ЛДПР выдвинула кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от ЛДПР Герман Карачевский не идет на выборы в новый созыв думы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат от ЛДПР Герман Карачевский не идет на выборы в новый созыв думы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кандидаты выдвинуты по всем 39 округам. Действующих депутатов как гордумы Нижнего Новгорода, так и совета депутатов присоединенного к региональному центру Кстовского округа, в списке не оказалось.

По округу №17, где сейчас депутатом является Герман Карачевский, выдвинут заместитель гендиректора ООО «Индустриальный парк "РУМО"» Игорь Теленков.

Вместо действующего депутата Николая Чернышова по округу №33 пойдет старший помощник руководителя фракции ЛДПР в заксобрании области Владислава Атмахова — Ирина Молькова.

Как писал «Ъ-Приволжье», выборы в гордуму пройдут 14 сентября. Своих кандидатов уже выдвинули партии «Родина» и «Единая Россия».

Галина Шамберина