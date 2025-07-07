«Яблоко» выдвинуло кандидатов в думу Нижнего Новгорода по трем округам

Бюро регионального совета нижегородского отделения партии «Яблоко» выдвинуло трех кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в избиркоме 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кандидаты от этой партии будут баллотироваться по округам, расположенным на территории Нижегородского района города: №№25, 26 и 28. Сам список не приводится. Сейчас представителей «Яблока» в гордуме нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», также на предстоящие выборы своих кандидатов уже выдвинули партии «Родина», «Единая Россия» и ЛДПР.

Галина Шамберина