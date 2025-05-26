Все заявившиеся на праймериз ЕР депутаты нижегородской думы выиграли их

Подведены итоги партголосования «Единой России» по выборам в гордуму Нижнего Новгорода нового созыва. Они опубликованы на сайте праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Все 19 выдвинувшихся депутатов от ЕР выиграли праймериз. Это Владимир Тарасов (округ №1, 1167 голосов), Роман Пономаренко (№3, 1251), Валерий Скакодуб (№4, 1473), Владимир Аношкин (№5, 1713), Мария Кузнецова (№6, 1390), Татьяна Дружинина (№9, 1162), Оксана Смолина (№10, 1261), Руслан Станчев (№15, 1196), Инна Ванькина (№16, 1595), Станислав Прокопович (№18, 1298 голосов), Юрий Ерофеев (№19, 1556), Павел Пашинин (№21, 1521), Михаил Иванов (№22, 1977), Сергей Пляскин (№23, 1737), Евгений Костин (№24, 1955), Ольга Балакина (№28, 718) Евгений Чинцов (№30, 1979), Марк Фельдман (№32, 1325), Владимир Поддымников-Гордеев (№34, 1132).

Из троих участников СВО выиграл только спикер думы Евгений Чинцов. Он же набрал больше всего голосов в абсолютном выражении.

Участник СВО Александр Савин в округе №33 занял четвертое место (667 голосов). Дмитрий Бабурин в округе №35 — второе (1032).

В остальных округах победили: водитель МКУ «АУДАНН» Рустам Зяитов (№2), и.о. руководителя Дирекции культмассовых мероприятий Кирилл Карташев (№7), коммерческий директор ООО «Орбитек» Александр Петров (№8), замдиректора ООО «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин (№11), директор ДЮЦ «Юбилейный» Ольга Вискова (№12), специалист администрации Канавинского района Зоя Картавина (№13), начальник дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС Дмитрий Игошин (№14), учитель школы №146 Елена Овсянникова (№17), руководитель детсада №100 Анастасия Сахарова (№20), руководитель детсада №42 Кристина Закиева (№25), директор ООО «Сова» Светлана Досаева (№26), директор АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин (№27), специалист АО «Волжское пароходство» Юрий Малеханов (№29), замдиректора школы №47 Диана Воденисова (№31), руководители детсадов №325 Ирина Шмелева (№33) и №205 Марина Алякина (№35).

Напомним, депутатами по округам №№2, 12, 13, 17, 20, 25, 31, 33, 35 сейчас являются представители не «Единой России».

Ирина Швецова