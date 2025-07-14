Все депутаты от КПРФ намерены переизбраться в новый созыв думы Нижнего Новгорода

Региональное отделение КПРФ на конференции 12 июля выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Кандидаты от компартии пойдут по всем 39 округам, сообщили в региональном отделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев вновь пойдет на выборы от КПРФ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Зампред гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев вновь пойдет на выборы от КПРФ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас в думе есть четыре депутата от КПРФ: Кирилл Лазорин (округ №2), Михаил Рыхтик (№12), Николай Сатаев (№13) и Юлия Мантурова (№20). Все они вновь идут по тем же округам. Из членов совета депутатов Кстовского округа на выборы по округу №36 пойдет первый секретарь комитета кстовского местного отделения КПРФ Алексей Запоев.

Как писал «Ъ-Приволжье», в связи со слиянием Нижнего Новгорода и Кстовского округа число округов в гордуме областного центра увеличили с 35 до 39. Совет депутатов Кстовского округа будет упразднен.

На выборы в гордуму Нижнего Новгорода ранее также выдвинули кандидатов партии «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди».

Галина Шамберина