«Новые люди» выдвинули 39 кандидатов на выборы в думу Нижнего Новгорода

Региональное отделение партии «Новые люди» в Нижегородской области на общем собрании 9 июля 2025 года выдвинуло кандидатов на предстоящие выборы, назначенные на 14 сентября. Среди них 39 претендентов по всем округам в гордуму Нижнего Новгорода перового созыва, сообщили в пресс-службе реготделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По 35 «старым» округам партия проводила праймериз. Еще четверых кандидатов, по округам из присоединенного к Нижнему Новгороду Кстовского района, выдвинули на собрании. По округу №36 на выборы пойдет Дмитрий Игоревич Исаков, по округу №37 — Алла Петровна Перская, по округу №38 — Андрей Вячеславович Савин, по округу №39 — Андрей Викторович Девонин.

На собрании отделения присутствовал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он рассказал, что также партия выдвинула 150 кандидатов на остальные выборы в муниципалитетах Нижегородской области. В региональном отделении сейчас состоит более 70 членов и 250 сторонников.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода выдвинули партии «Родина», «Единая Россия», ЛДПР и «Яблоко».

Галина Шамберина