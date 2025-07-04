Избирком установил число подписей для регистрации на выборы в нижегородскую думу

Областной избирком установил количество подписей, необходимых для регистрации кандидатом на выборы в гордуму Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлении комиссии от 2 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Документом установлено минимальное количество подписей, необходимое для регистрации, и максимальное количество, которое выдвинувшийся кандидат может представить в комиссию. Часть подписей избирком может забраковать, и если оставшихся подписей, признанных действительными, будет меньше требуемого, кандидату в регистрации откажут. Собирать будут самовыдвиженцы и кандидаты от непарламентских партий.

На выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва (на 2025-2030 годы) сбор подписей не требуется кандидатам от шести партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — за правду» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Число подписей для всех округов разное, оно зависит от численности избирателей и составляет 5% от их количества.

Меньше всего подписей (127) необходимо будет собрать кандидатам в округах №27 и №37, больше всего (154) — в округах №2 и №23. «Про запас» кандидаты могут представить больше на 13-15 подписей.

Как писал «Ъ-Приволжье», выборы в гордуму Нижнего Новгорода назначены на 14 сентября. Это будет первый созыв думы после объединения областного центра с Кстовским округом. Число избирательных округов в связи с объединением увеличилось с 35 до 39, четыре придутся на Кстовский район.

Ирина Швецова