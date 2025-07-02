«Родина» намерена участвовать в выборах в нижегородскую гордуму

Нижегородское региональное отделение политической партии «Родина» вчера в сормовском ресторане «Абшерон» провело общее собрание для выдвижения кандидатов на участие в выборах в городскую думу Нижнего Новгорода. Как сообщили в реготделении, «Родина» поддержит шестерых своих кандидатов, они будут баллотироваться на избирательных округах № 2, 12, 13, 20, 31 и 35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Монахов перешел в "Родину", но в гордуму больше не хочет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вячеслав Монахов перешел в "Родину", но в гордуму больше не хочет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это округа, на которых в действующем созыве гордумы работают депутаты от партий КПРФ и «Справедливая Россия» Кирилл Лазорин, Михаил Рыхтик, Николай Сатаев, Юлия Мантурова, Алексей Кожухов и Анна Татаринцева.

Любопытно, что партию «Родина» в регионе возглавляет бывший депутат-единоросс Вячеслав Монахов. Он заседал в думе Нижнего Новгорода пятого созыва в 2010-2015 годах, возглавлял комиссию по экологии, потом вышел из рядов «Единой России». Однако на сентябрьские выборы председатель нижегородского отделения «Родины» выдвигаться не стал.

Иван Сергеев