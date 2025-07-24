Главные новости за 24 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Ночью Кубань подверглась атаке БПЛА. Угрозу объявили в Анапе и Новороссийске.

Позже дроны атаковали Сочи. В Сириусе беспилотник попал по нефтебазе на Таврической улице.

Первоначально было известно о гибели одной женщины в результате падения обломков БПЛА в Сочи.

В Адлерском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА горел гаражный кооператив.

В целом в ночь на 24 июля над акваторией Черного моря уничтожили 21 БПЛА.

Утром губернатор сообщил о гибели второй женщины под обломками БПЛА в Сочи.

В аэропорту Сочи фиксировались массовые задержки рейсов на прилет и вылет. По данным онлайн-табло на 09:30 мск, 26 рейсов отклонились от расписания при вылете, 31 — при прибытии.

В результате ночной атаки беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус пострадали 11 человек и погибли двое, рассказал утром глава города Андрей Прошунин.

Позже число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Сочи возросло до 13 человек.

Как выяснилось позже, в результате ночной атаки БПЛА на Сочи погибли два сотрудника поездной бригады ФПК (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Всего пострадали пять специалистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Сочи. По его словам, она является продолжением ударов Киева по гражданским объектам.

Инспектор дорожно-патрульной службы, пострадавший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Сочи, был эвакуирован в краевую клиническую больницу №1 санитарной авиацией.

Ближе к вечеру в Сочи были завершены работы по устранению последствий падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в районе гаражного кооператива на улице Авиационной. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, подводя итоги выездного оперативного штаба, прошедшего в Адлерском районе.