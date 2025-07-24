Губернатор сообщил о гибели второй женщины под обломками БПЛА в Сочи

В Сочи в результате атаки беспилотников погибли две женщины и пострадали 11 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла ночью 24 июля в Адлерском районе Сочи. Обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной, где в это время находились две женщины. Одна женщина погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. Как стало известно из сообщения главы региона, она тоже скончалась от полученных ранений.

В результате ночной атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят в краевую больницу санавиацией. Остальным оказали амбулаторную помощь.

«Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся. Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — отметил губернатор.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Адлерского района взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим после ночной атаки беспилотников. Личный контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Адлерского района Иван Жуков.

Алина Зорина