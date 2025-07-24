Последствия падения обломков БПЛА в Сочи ликидировали

В Сочи завершены работы по устранению последствий падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в районе гаражного кооператива на улице Авиационной. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, подводя итоги выездного оперативного штаба, прошедшего в Адлерском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам мэра, на месте происшествия были задействованы около десяти единиц техники, проведена полная очистка территории и составлен перечень поврежденных объектов. Взаимодействие с владельцами имущества будет осуществляться в индивидуальном порядке.

В рамках инспекции глава города также посетил 4-ю краевую больницу, где находится одна из пострадавших в результате атаки. Состояние пациентки врачи оценивают как стабильное. Городские власти заявили о готовности оказать всю необходимую помощь и продолжают взаимодействовать с медиками в Сочи и Краснодаре.

Кроме того, временное ограничение полетов над курортом, введенное в ночь после инцидента, уже снято. В сочинском аэропорту задействованы все экстренные алгоритмы реагирования, благодаря чему число задержанных рейсов удалось сократить с 50 до 20. Андрей Прошунин подчеркнул, что ситуация остается под его личным контролем.

Вячеслав Рыжков