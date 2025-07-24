В Сириусе беспилотник попал по нефтебазе на Таврической улице

В хоте атаки беспилотников по федеральной территории «Сириус» была поражена нефтебаза на Таврической улице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава поселка Дмитрий Плишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать»,— написал господин Плишкин.

По состоянию на 01:55 опасность атаки БПЛА в Сириусе сохраняется. Глава федеральной территории просит жителей и гостей Имеретинской низменности соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам.

По сообщению корреспондентов «Ъ-Сочи», над территорией Сириуса работает ПВО. Взрывы звуча т в районе границы с Абхазией.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти подчеркивают, что укрытие в автомобиле или у фасадов многоэтажных домов недопустимо. Граждан также настоятельно просят воздержаться от публикации в интернете фото- и видеоматериалов, связанных с действиями ПВО, полетом беспилотников, их падением, а также работой силовых и экстренных служб. Также городская система оповещения в связи с работой ПВО запущена в Анапе. Граждан призывают сохранять спокойствие.

Дмитрий Михеенко