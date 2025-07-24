Глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал ночную атаку беспилотников

В результате ночной атаки беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус пострадали 11 человек и погибли двое. Глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева окажем всю необходимую помощь», — заявил мэр.

По его словам, сейчас угроз для жителей и гостей города нет, все системы работают в штатном режиме. На улице Авиационной, где упали обломки БПЛА, ликвидировали возгорание, на месте работают аварийные службы, ресурсоснабжающие организации, также привлечены сотрудники и техника районной администрации.

Мэр Сочи и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин контролируют ситуацию и поддерживают постоянное взаимодействие. Андрей Прошунин обратился к горожанам и гостям города с просьбой сохранять спокойствие. Он призвал следить за обновлениями краевого оперативного штаба и доверять только официальной информации.

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале также отметил, что угроз на территории города нет. Все работает в штатном режиме.

Алина Зорина