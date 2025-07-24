Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Сочи. По его словам, она является продолжением ударов Киева по гражданским объектам. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков заявил, что власти и военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и минимизации рисков.

«Мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело», — подчеркнул господин Песков.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата погибли две женщины. Позже стало известно о гибели двух сотрудников поездной бригады ФПК (дочерняя компания ОАО «РЖД»).

Массированная атака беспилотников произошла с 20:40 до 01:40 мск. Всего дежурными средствами ПВО уничтожили 39 БПЛА самолетного типа. Семь сбили над Краснодарским краем, 11 — над акваторией Азовского моря и 21 — над Черным морем.

В Сириусе беспилотник попал по нефтебазе на Таврической улице. Позже глава города Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале также отметил, что угроз на территории Сириуса нет. Все работает в штатном режиме.

Алина Зорина