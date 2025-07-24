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Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Сочи. По его словам, она является продолжением ударов Киева по гражданским объектам. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков заявил, что власти и военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и минимизации рисков.

«Мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело», — подчеркнул господин Песков.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата погибли две женщины. Позже стало известно о гибели двух сотрудников поездной бригады ФПК (дочерняя компания ОАО «РЖД»).

Массированная атака беспилотников произошла с 20:40 до 01:40 мск. Всего дежурными средствами ПВО уничтожили 39 БПЛА самолетного типа. Семь сбили над Краснодарским краем, 11 — над акваторией Азовского моря и 21 — над Черным морем.

В Сириусе беспилотник попал по нефтебазе на Таврической улице. Позже глава города Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале также отметил, что угроз на территории Сириуса нет. Все работает в штатном режиме.

Алина Зорина

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