На вылет и прилет в Сочи задерживаются 57 рейсов

В аэропорту Сочи фиксируются массовые задержки рейсов на прилет и вылет. По данным онлайн-табло на 09:30 мск, 26 рейсов отклоняются от расписания при вылете, 31 — при прибытии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Чебоксары, Пермь, Бодрум, Красноярск, Самару, Сургут, Батуми, Иркутск и Стамбул. Отмененных полетов нет.

На прилет задерживаются рейсы из Минеральных Вод, Махачкалы, Москвы, Челябинска, Стамбула, Уфы, Перми, Пензы, Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Антальи, Новосибирска, Томска, Нижневартовска, Казани, Самары, Бодрума, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ноябрьска и Сургута. Отмененных рейсов также нет.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи, сейчас обстановка в терминале спокойная. Работают точки общепита, места для отдыха, есть фонтанчики с бесплатной питьевой водой и комната матери и ребенка. В залах находятся менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов.

Ночью на работу аэропорта Сочи были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Их сняли около 05:40 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Сочи в результате атаки беспилотников погибли две женщины и пострадали 11 человек. Прокуратура Адлерского района взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим после ночной атаки БПЛА.

Алина Зорина