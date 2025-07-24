Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Сочи выросло до 13

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Сочи, произошедшей в ночь на 24 июля, возросло до 13 человек. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в течение дня за медицинской помощью дополнительно обратились еще двое жителей, которым была оказана амбулаторная помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По официальным данным, в результате атаки погибли две женщины. Четыре человека были госпитализированы, в том числе сотрудник дорожно-патрульной службы, эвакуированный санитарной авиацией в краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре. Медики диагностировали у него осколочные ранения бедра и обеих голеней. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением в поликлиниках по месту жительства.

Вячеслав Рыжков