Ночью над Черным морем сбили 21 беспилотник
В ночь на 24 июля над акваторией Черного моря уничтожили 21 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Дежурными средствами ПВО с 20:40 до 01:40 мск всего уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семь сбили над Краснодарским краем, 11 — над акваторией Азовского моря и 21 — над Черным морем.
Кроме того, с 06:20 до 07:20 мск уничтожили два БПЛА над Республикой Крым.
В Адлерском районе Сочи две женщины находились на улице в момент падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате одна женщина погибла, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии.