Пострадавшего после атаки БПЛА в Сочи инспектора доставили в Краснодар

Инспектор дорожно-патрульной службы, пострадавший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Сочи, был эвакуирован в краевую клиническую больницу №1 санитарной авиацией. Как сообщили в медучреждении, у пациента диагностированы осколочные ранения бедра и обеих голеней. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, передает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации властей, транспортировка раненого была организована при первой возможности. Об этом ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что необходимая помощь пострадавшим оказывается оперативно.

Атака БПЛА произошла в ночь на 24 июля. По предварительным данным, жертвами стали две женщины, еще 11 человек получили ранения. Четверо из них были госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно.

Вячеслав Рыжков