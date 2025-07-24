Женщина погибла в результате падения обломков беспилотника в Сочи

Один человек погиб и один пострадал в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, трагедия произошла по улице Авиационной. «Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы»,— сообщает оперштаб.

Улица Авиационная в Адлере находится в непосредственной близости от границы с федеральной территорией «Сириус» по реке Мзымта. В настоящее время, по словам главы администрации Сириуса Дмитрия Плишкина, угроза БПЛА пока не отменена. «Прошу оставаться в безопасном месте»,— пишет глава федеральной территории. Ранее, по его словам, произошло попадание БПЛА по нефтебазе на улице Таврическая.

Дмитрий Михеенко