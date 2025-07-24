Средняя зарплата в Краснодаре в 2025 году превысила 90 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в Краснодаре в период с января по апрель 2025 года составила 90,8 тыс. руб., что на 16,4% превышает средний показатель по Краснодарскому краю, зафиксированный на уровне 78 тыс. руб. Такие данные опубликованы Краснодарстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший уровень оплаты труда по-прежнему сохраняется в поселке Сириус — 145,5 тыс. руб. в месяц. Краснодар занимает второе место, опередив Новороссийск, где средняя зарплата составила 90,2 тыс. руб.

Среди муниципалитетов с наименьшими показателями по оплате труда — Курганинский (55,7 тыс. руб.), Лабинский (54,8 тыс. руб.), Горячий Ключ (54,3 тыс. руб.) и Приморско-Ахтарский (53,9 тыс. руб.) районы.

Наиболее высокие доходы в регионе зафиксированы в финансовом и страховом секторе (121 тыс. руб.), сфере информации и связи (120 тыс. руб.), научно-технической деятельности (87 тыс. руб.), строительстве (83 тыс. руб.), а также в области транспортировки и хранения (82 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков