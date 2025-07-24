Вовлеченность в международные соревнования российских федераций

Федерация фехтования России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.

Федерация тенниса России — не участвуют в командных турнирах, на индивидуальных выступлениях санкции почти не отразились.

Федерация дзюдо России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.

Федерация водных видов спорта России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе, исключение — ватерполисты.

Федерация спортивной борьбы России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.

Федерация конного спорта России — участвуют в топовых соревнованиях в близком к сильнейшему составе.

Федерация альпинизма России — ски-альпинисты допущены на Олимпиаду-2026, участвуют в международных соревнованиях.

Федерация каноэ России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.

Федерация бокса России — участвуют в топовых соревнованиях под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) и профессиональных структур

Федерация шахмат России — участвуют во всех индивидуальных турнирах, женская сборная получила допуск на чемпионат мира.

Категория 2

Федерация гимнастики России — санкционировано участие в топовых соревнованиях, возникли проблемы с приобретением нейтрального статуса у ряда лидеров.

Федерация стрельбы из лука России — взрослые лучники не могут получить нейтральный статус, представителей молодежных команд и юниоров допустили без дополнительных проверок.

Российский футбольный союз — клубы и сборные регулярно проводят товарищеские матчи.

Всероссийская федерация парусного спорта — санкционировано участие в топовых соревнованиях.

Федерация гребного спорта России — участвуют в топовых соревнованиях в неполном составе.

Союз тхэквондо России — участвуют в топовых соревнованиях в неполном составе.

Союз конькобежцев России — допущены на Олипиаду-2026 в ограниченном составе.

Федерация фигурного катания на коньках России — допущены на Олимпиаду-2026 в ограниченном составе.

Федерация триатлона России — спортсменам разрешено обращаться за нейтральным статусом.

Стрелковый союз России — участвуют в топовых соревнованиях в неполном составе.

Федерация скейтбординга России — участвуют в международных соревнованиях в неполном составе.

Национальная федерация бадминтона России — участвуют в международных соревнованиях в неполном составе.

Всероссийская федерация волейбола — клубы и сборные регулярно проводят товарищеские матчи.

Ассоциация гольфа России — участвуют в международных соревнованиях в ограниченном формате.

Федерация современного пятиборья России — участвуют в международных соревнованиях в ограниченном формате.

Категория 3

Федерация бейсбола и софтбола России — сборная отстранена.

Федерация гандбола России — сборные и клубы проводят товарищеские матчи с белорусами.

Всероссийская федерация легкой атлетики — отстранена.

Федерация регби России — отстранена.

Российская федерация серфинга — отстранена.

Федерация тяжелой атлетики России — участвует в международных соревнованиях в ограниченном формате.

Федерация скалолазания России — участвует в международных соревнованиях в ограниченном формате.

Федерация настольного тенниса России — участвует в международных соревнованиях в ограниченном формате.

Союз биатлонистов России — отстранен.

Федерация лыжных гонок России — отстранена.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России — отстранена.

Федерация горнолыжного спорта России — отстранена.

Федерация сноуборда России — отстранена.

Федерация фристайла России — отстранена.

Федерация бобслея России — отстранена.

Федерация керлинга России — отстранена.

Федерация санного спорта России — отстранена.

Федерация хоккея на траве России — отстранена.

Российская федерация баскетбола — периодически проводит товарищеские матчи.

Федерация хоккея России — сборная проводит товарищеские матчи только против команд Белоруссии и Казахстана.

Федерация гандбола России — сборные и клубы проводят товарищеские матч против команд из Белоруссии.

Российская автомобильная федерация — ограниченно участвует в соревнованиях.