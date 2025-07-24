Вовлеченность в международные соревнования российских федераций
Категория 1
Федерация фехтования России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.
Федерация тенниса России — не участвуют в командных турнирах, на индивидуальных выступлениях санкции почти не отразились.
Федерация дзюдо России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.
Федерация водных видов спорта России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе, исключение — ватерполисты.
Федерация спортивной борьбы России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.
Федерация конного спорта России — участвуют в топовых соревнованиях в близком к сильнейшему составе.
Федерация альпинизма России — ски-альпинисты допущены на Олимпиаду-2026, участвуют в международных соревнованиях.
Федерация каноэ России — участвуют в топовых соревнованиях в сильнейшем составе.
Федерация бокса России — участвуют в топовых соревнованиях под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) и профессиональных структур
Федерация шахмат России — участвуют во всех индивидуальных турнирах, женская сборная получила допуск на чемпионат мира.
Категория 2
Федерация гимнастики России — санкционировано участие в топовых соревнованиях, возникли проблемы с приобретением нейтрального статуса у ряда лидеров.
Федерация стрельбы из лука России — взрослые лучники не могут получить нейтральный статус, представителей молодежных команд и юниоров допустили без дополнительных проверок.
Российский футбольный союз — клубы и сборные регулярно проводят товарищеские матчи.
Всероссийская федерация парусного спорта — санкционировано участие в топовых соревнованиях.
Федерация гребного спорта России — участвуют в топовых соревнованиях в неполном составе.
Союз тхэквондо России — участвуют в топовых соревнованиях в неполном составе.
Союз конькобежцев России — допущены на Олипиаду-2026 в ограниченном составе.
Федерация фигурного катания на коньках России — допущены на Олимпиаду-2026 в ограниченном составе.
Федерация триатлона России — спортсменам разрешено обращаться за нейтральным статусом.
Стрелковый союз России — участвуют в топовых соревнованиях в неполном составе.
Федерация скейтбординга России — участвуют в международных соревнованиях в неполном составе.
Национальная федерация бадминтона России — участвуют в международных соревнованиях в неполном составе.
Всероссийская федерация волейбола — клубы и сборные регулярно проводят товарищеские матчи.
Ассоциация гольфа России — участвуют в международных соревнованиях в ограниченном формате.
Федерация современного пятиборья России — участвуют в международных соревнованиях в ограниченном формате.
Категория 3
Федерация бейсбола и софтбола России — сборная отстранена.
Федерация гандбола России — сборные и клубы проводят товарищеские матчи с белорусами.
Всероссийская федерация легкой атлетики — отстранена.
Федерация регби России — отстранена.
Российская федерация серфинга — отстранена.
Федерация тяжелой атлетики России — участвует в международных соревнованиях в ограниченном формате.
Федерация скалолазания России — участвует в международных соревнованиях в ограниченном формате.
Федерация настольного тенниса России — участвует в международных соревнованиях в ограниченном формате.
Союз биатлонистов России — отстранен.
Федерация лыжных гонок России — отстранена.
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России — отстранена.
Федерация горнолыжного спорта России — отстранена.
Федерация сноуборда России — отстранена.
Федерация фристайла России — отстранена.
Федерация бобслея России — отстранена.
Федерация керлинга России — отстранена.
Федерация санного спорта России — отстранена.
Федерация хоккея на траве России — отстранена.
Российская федерация баскетбола — периодически проводит товарищеские матчи.
Федерация хоккея России — сборная проводит товарищеские матчи только против команд Белоруссии и Казахстана.
Федерация гандбола России — сборные и клубы проводят товарищеские матч против команд из Белоруссии.
Российская автомобильная федерация — ограниченно участвует в соревнованиях.