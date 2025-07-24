В Сочи реализуют 58 инвестпроектов на 645 млрд рублей

В 2025 году в Сочи ведут реализацию 58 инвестиционных проектов на общую сумму 645 млрд руб. 20 из них находятся в стадии строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В целом за 10 лет в экономику Сочи вложили 643 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Реализовали 10 крупных инвестпроектов в санаторно-курортной и туристической областях, а также в сфере социального строительства.

В городе ведется восстановление исторических здравниц — «Приморская» и «Волна». Специалисты сохранили аутентичные корпуса, а также возводят новые современные гостиничные блоки. Объекты будут предлагать широкий спектр оздоровительных услуг.

Благодаря реализации инвестиционных проектов в городе появятся более 25 тыс. рабочих мест. Также создадут 25 тыс. единиц нового номерного фонда.

Алина Зорина