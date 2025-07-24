И.о. главы Кочево назначен бывший спикер местной думы

Исполняющим обязанности главы Кочевского округа назначен первый заместитель руководителя территории Олег Кучевасов. Об этом сообщает Ura.ru. При этом на официальном сайте муниципалитета и на странице округа в соцсети действующим руководителем указан Александр Юркин, отправленный вчера судом по домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кучевасов.

Фото: Заксобрание Пермского края Олег Кучевасов.

Фото: Заксобрание Пермского края

Как сообщал «Ъ-Прикамье», глава Кочевского района Александр Юркин стал подозреваемым по уголовному делу, которое было возбуждено по признакам превышения полномочий из иной личной заинтересованности 7 июля текущего года. По версии следствия, он дал указание своим подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму около 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами.

Вчера Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и избрал господину Юркине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Олег Кучевасов ранее возглавлял думу Кочевского округа. В июне 2023 года он перешел на рабоут в администрации округа на должность заместителя главы.