«Дочка» Mars прокомментировала приостановку поставок продукции в магазины X5

Mars ищет взаимовыгодное решение после того, как ритейлер X5 Group приостановил отгрузку продукции компании в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщила пресс-служба российского подразделения Mars.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin / AP Фото: Martin / AP

«Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров, и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами»,— сказано в сообщении компании (цитата по ТАСС). Как уточнили в Mars, у них с ритейлером общая цель — «предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене».

Сегодня X5 Group объявила о прекращении отгрузок продукции Mars. Холдинг объяснил решение несправедливой ценовой политикой поставщика. Кондитерская компания производит батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, драже M&Ms и Skittles, а также жевательные резинки Orbit и Eclipse.