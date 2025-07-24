Жене экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаевой запросили еще 4 года колонии

Гособвинение попросило приговорить к 4 годам и 1 месяцу колонии-поселения Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Ее обвиняют в дезорганизации работы исправительного учреждения. Об этом сообщило РБК.

Дело рассматривают в Шалинском городском суде Чечни. По версии обвинения, в октябре прошлого года госпожа Мусаева напала на сотрудника ФСИН, пока ехала после медицинских процедур из больницы. Она поцарапала силовику шею и сорвала с него погон.

Во время слушаний допросили пять свидетелей из числа сотрудников колонии, где фигурантка отбывала наказание по другому обвинению. Четверо сказали, что лишь слышали о произошедшем от других коллег. Последний очевидец заявил, что госпожа Мусаева «возмущалась» и дергала сотрудника ФСИН за погон. О телесных повреждениях он не рассказал.

Зарема Мусаева отрицает вину. По ее словам, сотрудник ФСИН сам угрожал, что заявит о ее нападении.

Зарему Мусаеву в 2023 году приговорили к 5,5 годам общего режима по делу о применении насилия к представителю власти. Позже срок смягчили Верховный суд Чечни и кассационный суд в Пятигорске до 4 лет и 9 месяцев. Осужденная планировала выйти на свободу в мае этого года, однако в ноябре 2024 года против нее возбудили новое дело.

Никита Черненко