Верховный суд Чечни смягчил приговор жене экс-судьи Зареме Мусаевой

Верховный суд Чечни смягчил приговор жене бывшего федерального судьи и матери активистов Янгулбаевых Зареме Мусаевой — с 5,5 лет колонии общего режима до 5 лет колонии-поселения. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» из зала суда. Срок, проведенный в СИЗО, будет засчитан как день за два.

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«Признать наличие хронических заболеваний Мусаевой смягчающими обстоятельствами и назначить ей к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении»,— огласил решение судья. О смягчении наказания в связи с состоянием здоровья осужденной попросил прокурор. У женщины диабет второго типа.

В начале 2022 года семья Заремы Мусаевой сообщила, что ее похитили в Нижнем Новгороде. Позднее в МВД пояснили, что ее доставили на допрос по делу о мошенничестве, в котором она проходила как свидетель. В июле этого года суд признал Зарему Мусаеву виновной в совершении насилия над представителями власти и мошенничестве (ч. 2 ст. 318 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Перед оглашением приговора на адвоката Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, приехавшую с ним, напали неизвестные.

Экс-судья Сайди Янгулбаев связывал дело в отношении своей жены с деятельностью их сыновей. Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых заведены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.

Петр Бузлаев